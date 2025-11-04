Вартість відпочинку у Буковелі на Новий рік 2026 року варіюється від 17 до 450 тисяч гривень за тиждень проживання.

Журналісти проаналізували ціни на готелі та апартаменти за даними Booking.com станом на листопад 2025 року.

Буковель — головний зимовий курорт України

Буковель залишається найпопулярнішим зимовим курортом України та одним із головних місць для святкування Нового року. Попит на житло тут традиційно зростає наприкінці осені, а ціни — під час зимових свят — досягають максимуму.

Для аналізу вартості проживання було взято період з 29 грудня 2025 року по 3 січня 2026 року, розрахунок проводився для родини з чотирьох осіб — двох дорослих і двох дітей.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Варто зазначити, що ця інформація не є рекламною. Дані наведені на основі відкритих джерел, опублікованих на сайті Booking.com станом на початок листопада 2025 року.

Скільки коштує відпочинок у Буковелі на Новий рік

Вартість проживання на головному курорті країни залежить від рівня готелю, відстані до витягів, умов розміщення та наявності додаткових послуг — басейну, спа-зони чи сніданків.

Бюджетні варіанти — від 17 до 27 тисяч гривень

Для тих, хто шукає доступні варіанти, у Буковелі можна знайти пропозиції від 17 до 25 тисяч гривень за п’ять ночей.

Серед таких — готель “Арніка”, який пропонує чотиримісний номер із балконом за 17 000 грн. У готелі Preluky тримісний номер коштує 19 200 грн, а Castle Belvedere із двома спальнями — близько 20 500 грн.

Номер для чотирьох у готелі “Як вдома” обійдеться приблизно у 23 000 грн, у віллі “Лоїза” — 24 500 грн, а в котеджах “Зоряне небо” — близько 27 000 грн.

Умови проживання у таких закладах, як правило, базові — без спа-зон чи басейнів, проте з усім необхідним для сімейного відпочинку.

Готелі середнього класу — від 50 до 120 тисяч гривень

Сегмент середнього рівня включає готелі з розширеним спектром послуг — спа-зони, басейни, дитячі майданчики, сніданки. Ціни на проживання у таких закладах коливаються від 50 до 120 тисяч гривень за п’ять ночей.

До цієї категорії належать:

Gold Palace SPA Resort Bukovel — близько 78 300 грн ;

— близько ; Milana SPA & Hotel — 67 860 грн ;

— ; Hotel Podgorie Spa — 85 680 грн ;

— ; Beskyd Suites — 93 399 грн ;

— ; Chalet Panorama — 91 500 грн ;

— ; Carparosa Hotel — 56 430 грн ;

— ; Shelter Apart Hotel — апартаменти з видом на гори коштують понад 104 000 грн.

“У більшості готелів цієї категорії до вартості входить користування спа-зоною, басейном і сніданками”, — йдеться в описах на сайті.

Такі заклади найчастіше обирають родини з дітьми або туристи, які шукають поєднання комфорту та зручного розташування біля витягів.

Преміум-пропозиції — від 120 тисяч гривень

Для поціновувачів високого рівня сервісу в Буковелі представлено низку готелів класу “преміум”. Вартість проживання тут стартує від 120 000 гривень і сягає понад 270 000 грн за п’ять ночей.

Наприклад, Hvoya Apart-Hotel & SPA пропонує покращені апартаменти за 126 600 грн, Eco House — віллу на 10 осіб із чотирма спальнями за 175 000 грн, а Freeman-3 над річкою з альтанкою та грилем — за 237 600 грн.

У Mountain Residence Wellness & SPA п’ятиденне проживання для родини обійдеться у понад 274 000 гривень.

До цієї ж групи належать Konopka Forest Home & SPA (приблизно 92 000 грн) і Marion Family Resort (116 000 грн), де передбачено спа-зону, ресторан і дитячий простір.

Приватні шале — для великої компанії

Туристи, які планують зустрічати Новий рік у компанії друзів або великої родини, часто обирають приватні шале або будинки. Такі варіанти передбачають власну кухню, терасу, альтанку, мангал і автономне опалення.

Ціни на них коливаються від 363 тисяч гривень до майже 450 тисяч гривень.

Зокрема:

Finlandia Chalet із трьома спальнями коштує понад 363 000 грн ;

із трьома спальнями коштує понад ; BFamilyHouse Bukovel — 438 650 грн ;

— ; PANORAMA Chalet Mountain Residence — 454 000 грн.

“PANORAMA Chalet наразі є найдорожчим варіантом серед опублікованих пропозицій”, — йдеться у відкритих даних Booking.com.

Такі будинки користуються попитом серед туристів, які планують довгі святкові відпустки та бажають відзначити Новий рік у горах із повним комфортом.

Ціни на відпочинок у Буковелі на Новий рік 2026 року варіюються від 17 000 грн у бюджетному сегменті до 450 000 грн за розкішні шале.

Вартість залежить від рівня сервісу, розташування готелю, наявності додаткових послуг та кількості гостей. Попит на новорічні дати залишається стабільно високим, тому експерти радять бронювати житло заздалегідь.