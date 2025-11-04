Вшанувати пам’ять полеглого воїна: у Верховинському районі оголосили День жалоби

Відповідно до спільного розпорядження голови Верховинської районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та голови Верховинської районної ради, з метою вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця Івана Петрука, 5 листопада 2025 року на території громади оголошено День жалоби.

Повідомляє Верховинська районна рада, пише Правда.іф.

Іван Петрук – уродженець села Верхній Ясенів, Верховинського району.

“На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності.

Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території району, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування”, – йдеться у дописі.