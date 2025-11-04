У Коломиї чоловік підпалив літню кухню та альтанку на подвір’ї своєї дружини після того, як вона відмовилася з ним зустрічатися

За матеріалами справи, у квітні 2025 року чоловік прийшов до будинку дружини з квітами та ліками, але вона відмовилася його приймати. У розпачі та злі він підпалив альтанку та господарські споруди на її подвір’ї.

Вогонь пошкодив літню кухню, альтанку та гараж, завдавши матеріальних збитків на понад 125 тисяч гривень, пише у вироку Коломийського міськрайонного суду від 28 жовтня.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та запевнив, що відшкодує шкоду потерпілій. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має на утриманні неповнолітню дитину та проходить службу в Збройних Силах України.

Суд призначив три роки позбавлення волі, але звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням на один рік.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Протягом іспитового строку він повинен періодично з’являтися до командира військової частини, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без погодження командування.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів.