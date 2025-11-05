За добу ЗСУ знищили 900 окупантів

Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів.
Про 5 листопада 2025 року це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Втрати Росії у війні склали:
- особового складу – близько 1 145 670 (+900) осіб
- танків – 11 329 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 535 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 273 (+24) од.
- РСЗВ – 1 535 (+0) од.
- засоби ППО – 1 237 (+2) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 574 (+70) од.
- спеціальна техніка – 3 990 (+0) од.