За добу ЗСУ знищили 900 окупантів

Автор: Олег Мамчур
Військовий шолом і російські пайки на землі
Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів.

Про 5 листопада 2025 року це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати Росії у війні склали:

  • особового складу – близько 1 145 670 (+900) осіб
  • танків – 11 329 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 535 (+3) од.
  • артилерійських систем – 34 273 (+24) од.
  • РСЗВ – 1 535 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 237 (+2) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 574 (+70) од.
  • спеціальна техніка – 3 990 (+0) од.
Втрати ворога станом на 5 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

