На Франківщині зареєстровані понад 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб

Автор: Олег Мамчур
Мандрівник з валізою з прапором України на вокзалі
Станом на третє листопада на Івано-Франківщині налічують серед ВПО 109 770 людей згідно з Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених людей.

Такою статистикою поділилися в Івано-Франківській обласній державній адміністрації, пише Фіртка.

Зокрема, 860 людей — кількість ВПО, які стали на облік за жовтень 2025 року.

А 843 людей — кількість ВПО, які знялися з обліку за жовтень 2025 року. Вони повернулися до постійного місця проживання або самостійно знялися через застосунок «Дія».

Водночас в Івано-Франківській громаді офіційно зареєстровано понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Це дає їм право на державну допомогу, компенсації та підтримку з міського бюджету.

«Статус ВПО дає доступ до різних видів допомоги: соціальних виплат, компенсацій, а для військовослужбовців — 20–50 тисяч гривень на амуніцію», — зазначає директор департаменту адміністративних послуг Івано-Франківської міської ради Богдан Питель.

Фіртка

