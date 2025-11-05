На Франківщині зареєстровані понад 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб

Станом на третє листопада на Івано-Франківщині налічують серед ВПО 109 770 людей згідно з Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених людей.

Такою статистикою поділилися в Івано-Франківській обласній державній адміністрації, пише Фіртка.

Зокрема, 860 людей — кількість ВПО, які стали на облік за жовтень 2025 року.

А 843 людей — кількість ВПО, які знялися з обліку за жовтень 2025 року. Вони повернулися до постійного місця проживання або самостійно знялися через застосунок «Дія».

Водночас в Івано-Франківській громаді офіційно зареєстровано понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Це дає їм право на державну допомогу, компенсації та підтримку з міського бюджету.