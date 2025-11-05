Відомо, скільки франківців подали документи, щоб оформити відстрочку через ЦНАП

Станом на четверте листопада 2025 року в Івано-Франківській громаді 427 мешканців подали заяви на відстрочку від призову через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Про це повідомив директор департаменту адмінпослуг Богдан Питель у коментарі Суспільному.

За словами Пителя, процес проходить спокійно — черг немає, записатися можна навіть у день звернення. Працюють 54 адміністратори, які приймають заяви, сканують документи та передають їх до ТЦК та СП.

«ЦНАПи лише приймають документи. А от рішення — надавати відстрочку чи ні — ухвалює виключно територіальний центр комплектування», — зауважив він.

До слова, з першого листопада подати заявку на відстрочку можна у застосунку “Резерв+” або в ЦНАПі. Нові правила запровадив уряд, щоб спростити процедуру, зробити її прозорішою та зменшити навантаження на військкомати.

За словами урядовців, електронний сервіс дозволяє швидко оформити найпоширеніші види відстрочок. Тим, хто не користується смартфоном, зручно зробити це особисто — у будь-якому ЦНАПі громади.

Додамо, що в Україні за перші два дні роботи нового механізму понад 24 тисячі військовозобов’язаних звернулися до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) із заявами про надання відстрочки від мобілізації.