Лікування Максима Цуцмана з Рожнятова затримується через очікування ін’єкції від хвороби Дюшена

Автор: Олег Мамчур
Жінка та хлопчик посміхаються на тлі міста
Історія юного Максима Цуцмана з Рожнятова, який бореться з хворобою Дюшена, зворушує серця в Україні та за кордоном. Хлопчик – символ боротьби за життя, а його родина – взірець віри та стійкості.

Процес отримання життєво необхідного препарату для Максима затягнувся через технічні труднощі з перерахунком коштів за кордон, пише Інформатор Калуш.

Мамі хлопчика, Іванні Цуцман, довелося звертатися безпосередньо до Національного банку України.

Після перевірки Нацбанк дозволив провести платіж, і медики розпочали виготовлення індивідуальної ін’єкції, адаптованої під параметри хлопчика. Цей препарат — єдиний шанс для дитини побороти хворобу.

Мама з трьома дітьми та хлопчик увечері

За словами пані Іванни, ін’єкцію планували ввести ще 30 жовтня, однак цього не сталося. Лікування знову затримується, але родина сподівається, що Максим отримає довгоочікуваний укол уже найближчим часом.

Батьки хлопчика дякують усім, хто долучився до збору коштів, підтримує їх морально та духовно.

Інформатор Калуш

