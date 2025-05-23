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На Прикарпатті п'яний чоловік під час конфлікту побив всю сім'ю. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті п’яний чоловік під час конфлікту побив всю сім’ю. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
23/05/2025 12:50
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Сімейний конфлікт виник 18 травня в одному із населених пунктів Більшівцівської громади, під час якого зять травмував дружину та її родичів.

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Про це повідомляють у поліції Івано-Франківської області, пише Правда.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Попередньо встановили, що фігурант за місцем проживання розпивав спиртні напої.

Згодом захмелілий чоловік вчинив конфлікт з тещею, дружиною та її малолітньою сестрою. У результаті сварки зять наніс 40-річній тещі декілька ударів ногами та руками по тілу. Також, побив 22-річну дружину та вирвав пасмо волосся з голови сестри дружини.

У результаті побиття, старшу із жінок госпіталізували до лікарні, де їй провели оперативне втручання.

Слідчі поліції затримали фігуранта у процесуальному порядку. Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Наразі слідчим відділенням проводиться досудове розслідування щодо нанесення тілесних ушкоджень двом іншим потерпілим. Після проведення експертних досліджень зловмиснику буде додатково повідомлено підозри за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному за скоєне може загрожувати максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.