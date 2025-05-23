На Закарпатті пара посадила дитину на ланцюг, а потім підпалила

Інцидент трапився у травні 2024 року, коли хлопчик повернувся зі школи. Його мама, яка разом зі своїм співмешканцем перебувала у стані алкогольного сп’яніння, звинуватила дитину в тому, що той вкрав “чи то 3 тисячі гривень, чи телефон”.

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Після цього пара прив’язала дитину до стовпа на дворі будинку металевим ланцюгом за шию. Зі слів матері – з метою виховання, передає “Еспресо.Захід“.

Поки хлопець був прикутий, мама та її партнер курили цигарки. Жінка знову почала сварити сина й вилила йому на груди рідину з пластикової пляшки, імовірно, бензин. У той час її співмешканець клацав запальничкою, через що дитина загорілася.

Вогонь “опікуни” погасили, однак швидку не викликали. У постраждалого нібито запитали, чи потрібні медики, а той відповів, що не знає. За якийсь час обпалені руки школяра побачила бабуся, яка прийшла додому. Разом зі сусідкою вони вирішили викликати лікарів. До слова, бабця про інцидент не знала нічого.

Хлопець намагався взяти провину на себе

Хлопець, коли його запитували що сталося, намагався взяти провину на себе й пояснював, що начебто він сам пролив бензин і обпікся. Коли потерпілого забрали лікарі, у нього встановили 80% опіків тіла.

Мама у лікарню приїхала лише на другий день. За кілька днів син помер.

За свідченням секретаря селищної ради у смт Батьово, хлопчик дуже боявся матері й сам про це повідомив.

У суді матір лише частково визнала провину – що не викликала відразу швидку. Жінку та її співмешканця визнали винними у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та у залишенні дитини в небезпеці (ч. 2 ст. 121 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).

Їм призначили по 9 років позбавлення волі. Рішення може бути оскаржене у Закарпатському апеляційному суді протягом 30 днів.