Сьогодні на Франківщині попрощаються із захисником Дякуном Мирославом

Після довгих місяців очікування на вічний спочинок повернувся Герой з Болехівської громади Мирослав Дякун.

Пише Правда.іф з посиланням на Болехівську міську раду.

Рік пошуку, рік сподівань та надії рідних на добрі новини, але на жаль… Мирослав Миронович знайшов свій шлях додому, задля вічного спочинку на рідній землі.

Кортеж із тілом Героя з Долини супроводжували величезною колоною автомобілів до Болехова. Уздовж дороги люди утворили живий коридор, стоячи на колінах і тримаючи в руках Державні прапори.

Біля Храму Верховенства апостолів Петра і Павла УГКЦ у м.Болехові отець Дмитро Павлик разом із прихожанами зустріли полеглого воїна та помолилися за упокій його душі.

А далі колона рушила до рідної домівки воїна. Його останній шлях додому був устелений квітами та лампадками.

Солдат Мирослав Дякун служив гранатометником 1-го єгерського відділення 1-го штурмового взводу 3-ї єгерської роти штурмового батальйону військової частини А4056.

“Він був мужнім, рішучим і незламним захисником, справжнім товаришем для своїх побратимів. Як і кожен з нас, він мріяв про одне – про перемогу та мирне небо над Україною. До останнього подиху залишався відданим присязі та своїй країні. У боротьбі за свободу й незалежність України поблизу населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області 19 травня 2024 року віддав найцінніше — власне життя”, – йдеться у дописі.

Чин похорону відбудеться 23 травня 2025 року, початок о 13.00 год.