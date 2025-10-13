На Прикарпатті ремонтують дороги

Дорожники Івано-Франківщини адаптують роботу до погодних умов і продовжують ремонтні заходи.
Минулого тижня на дорогах області ліквідували ями, ремонтували огорожі та бордюри, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури Прикарпаття.
Зокрема, дорожники минулого тижня:
- влаштовували посадкових майданчиків, бордюрів на ділянці Івано-Франківськ – Павлівка дороги Н-09 Мукачево – Львів, км 315-317;
- ремонтували бар’єрне огородження на Н-09, км 277 (Гвізд), км 304 (Старий Лисець);
- оновили пошкодженого після ДТП бар’єрного огородження на км 241+200 дороги Н-09 у Яремчі;
- ремонтовали мостове бар’єрне та перильне огородження, встановлення прикромкових лотків і бордюрів, асфальтування пазух прикрайкових лотків на різних ділянках дороги Р-21 Долина – Хуст;
- провели фрезерування напливів на дорозі Р-20 Тязів – Старі Кути в селі Незвисько;
- очистили кювети, бордюри, мости і підходи до них від наносів;
- замінили і встановили дорожні знаки;
- вирізали порослі, зокрема під мостами.
Пневмоструменевим методом ліквідацію аварійної ямковості провели на таких дорогах:
- Н-09 Мукачево – Львів від Івано-Франківська до межі з Львівщиною – окремими ділянками;
- Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин у Калуському районі;
- Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський на ділянці від села Уторопи до села Стопчатів (ліквідація напливів та просідань дорожнього полотна);
- Т-14-17 Куровичі – Рогатин.