Як зіграло франківське “Прикарпаття” та одеський “Чорноморець” ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
Сьогодні, 13 жовтня, франківські футболісти приймали гостей з Одеси, пише Правда ІФ

Подивитися футбол на стадіон “Рух” прийшли близько п’ятиста глядачів.

Почався цей матч без розкачки. Спершу Герич зі штрафного перевірив воротаря господарів, у відповідь пройшла в Прикарпаття хороша комбінація з ударом Хоми. І от десь у другій своїй атаці Чорноморець повів у рахунку. Після свого ж ауту Герич зіграв на підбиранні й навісив, а Кулач у стрибку переправив м’яча в сітку – 0:1.

Це довгоочікуваний перший гол Владислава в поточному чемпіонаті – і який важливий. Колись Кулач вважався найперспективнішим нападником дубля Шахтаря, немало пограв в УПЛ, із Ворсклою навіть здобував титул найкращого бомбардира. А зараз ніби скидає з плечей тяжкий вантаж невдач останніх років п’яти, не менше.

Футбольний матч на стадіоні Університету Короля Данила
Матч Прикарпаття Чорноморець

У відповідь уже Цюцюра перевірив Аніагбосо – воротар перевів прицільний удар на кутовий. Пізніше Стаднік пробивав з лівого краю і навіть влучив у штангу, а Геник метрів із 18-ти запустив вище поперечини. В одеситів Райс крутив у дальню дев’ятку, але трішки не влучив. Якщо для Чорноморця такий перебіг першого тайму був прийнятним, то господарям треба було відігруватися – і в ідеалі «голом у роздягальню».

Футболісти змагаються за м'яч на полі

Забити прикарпатцям не вдалося, але вони отримали дуже серйозну перевагу на весь залишок матчу. На фланзі мав зіткнення з уродженцем Одещини Швецем вінгер Чорноморця Герич і за міру реакції був вилучений з поля. Втрата найбільш активного гравця атаки при травмі найкращого гравця Першої ліги вересня Хобленка додала тренерському штабу гостей дуже серйозного головного болю.

Футбольний матч команд у жовтій та чорній формі

Початок другого тайму вийшов зовсім іншим. У меншості Чорноморець нервував, кілька разів Хачеріді та Аніагбосо доводилося розряджати ситуації виносами та виходами. До якогось часу це працювало, аж поки Єрмаков не збив на фланзі Соловйова. Після подачі Чушенка лівою ногою з правого флангу м’яч прискакав прямо в сітку, заставши зненацька воротаря – 1:1. Гоструватий кут, пристойна дистанція – все це не завадило Владиславу. Тепер уже захиталася гра одеситів, їм треба було повертати свою перевагу, для чого Кучер випустив реально всіх більш-менш придатних для цієї мети гравців.

Футболісти у жовтій формі святкують гол на матчі
Франківці святкують забитий гол

Пізній штрафний на чужій половині поля виконував навіть воротар Аніагбосо, проте Прикарпаття відбилося. Благо, що в господарів досить габаритні, стрибучі захисники. Підсумкова нічия коштувала Чорноморцю лідерства – вперше за сім турів змінився лідер. Вперше Буковина піднялася на перше місце.

Герой матчу від Sport Arena: Владислав Чушенко (Прикарпаття-Благо)
Гол захисника з чудернацько виконаного штрафного змінив лідера Першої ліги, зазначили в пресслужбі франківської команди

Фоторепортаж Богдана Савлюка

Футбольна команда перед матчем Першої ліги
Футболіст отримує нагороду на футбольному полі
Чоловік із тростиною грає у футбол на стадіоні
Незрячий чоловік б'є м'яч на футбольному полі
Футболісти борються за м'яч під час матчу
Футболісти борються за м'яч на полі
Футболіст у жовтій формі веде м'яч полем
Футбольний матч на зеленому полі стадіону
Фанати на трибунах футбольного стадіону Івано-Франківська
Футбольний матч команд у жовтій та чорній формі
Футболісти змагаються за м’яч на полі
Футболіст у жовтій формі контролює м’яч на полі
Футбольний матч на стадіоні з глядачами
Воротар ловить м'яч під час футбольного матчу
Футболісти змагаються за м'яч на полі
Воротар виконує удар під час футбольного матчу
Футбольний матч, гравці борються за м'яч
Футболіст у жовтій формі контролює м'яч на полі
Футболіст у жовтій формі б’є м’яч під час матчу
Воротар на футбольному полі під час матчу
Футболіст у жовтій формі б'є по м'ячу
Футболісти змагаються за м'яч біля воріт
Футболісти змагаються за м'яч на полі
Футболіст у жовтій формі біжить з м'ячем
Футболісти біля воріт під час матчу
Арбітр показує жовту картку під час футбольного матчу
Футбольний матч, гравці змагаються за м'яч
Заміна гравців під час футбольного матчу
Футболісти святкують гол на полі
Футболісти святкують гол на полі
Футбольний матч з глядачами на стадіоні
Травма футболіста під час матчу на полі
Футбольні вболівальники на стадіоні під час матчу
Глядачі на трибунах футбольного стадіону
Футболіст стрибає для удару головою під час матчу
Футболісти змагаються за м'яч на полі
Футбольний матч між двома командами на полі

