Зірка “Жіночого Кварталу” Олександра Машлятіна виходить заміж за молодшого на чотири роки бойфренда 

Зірка “Жіночого Кварталу” Олександра Машлятіна виходить заміж. Пише ТСН.

Про це повідомляються джерела ТСН.ua. Зазначається, що молодший на чотири роки бойфренд – фотограф Іван Кабанков – освідчився 33-річній гумористці. Тож, нині знаменитість готується до кардинальних змін в особистому житті. Сама ж акторка наразі не ділиться новинами про свої заручини, адже не з тих, хто охоче розкриває хоча б якісь подробиці.

Зазначимо, про стосунки Олександри Машлятіної та Івана Кабанкова мало що відомо. Раніше акторка зізнавалась, що познайомились вони в барі, після чого почали листуватися в Instagram. Скільки пара разом – достеменно невідомо. Проте 2024 рік вони зустрічали разом, тож вже від 2023-го перебували в стосунках.

Олександра Машлятіна з бойфрендом / © instagram.com/mashliatina

