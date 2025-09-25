На Прикарпатті розшукали грибника

У середу, 24 вересня, до рятувальників надійшло повідомлення, що чоловік заблукав у лісі поблизу села Підгір’я. Він пішов по гриби й втратив орієнтир.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС області.

“24 вересня о 20:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення від жительки села Підгір’я про те, що її односельчанин 1959 року народження вирушив у ліс по гриби та не повернувся додому. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було негайно залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення м. Івано-Франківськ та двох кінологів із собаками”, – зазначається у повідомленні.

Вже о 23:40 розшукали чоловіка та доставили його додому.