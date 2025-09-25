ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Люди готують страви на вулиці під наметами.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську відбувся перший благодійний пікнік на підтримку військового госпіталю. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
25/09/2025 10:20
Громадська організація «Об’єднання воїнів та волонтерів «Галицькі леви» організувала благодійний пікнік, щоб зібрати кошти на апарат штучної вентиляції легень для Івано-Франківського військового госпіталю.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Громадську організацію «Об’єднання воїнів та волонтерів «Галицькі леви»

За два дні вдалося зібрати 205 250 грн.

“Це не просто цифра, а реальний шанс врятувати життя військовим, які потребують лікування”, кажуть організатори.

На гостей чекали смачний фуд-корт, кінопокази стрічок «Довбуш» та «Відпустка наосліп», розваги для дітей і тепла атмосфера єдності та підтримки.

Дерев'яна табличка з логотипом Карпатського шпиталю.
Приготування їжі на відкритому повітрі біля водойми
Діти малюють кольоровими олівцями на вулиці.
Книжковий розпродаж на підтримку військового шпиталю
Футболка та кепка з малюнком сови

