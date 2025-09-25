В Івано-Франківську відбувся перший благодійний пікнік на підтримку військового госпіталю. ФОТО

Громадська організація «Об’єднання воїнів та волонтерів «Галицькі леви» організувала благодійний пікнік, щоб зібрати кошти на апарат штучної вентиляції легень для Івано-Франківського військового госпіталю.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Громадську організацію «Об’єднання воїнів та волонтерів «Галицькі леви»

За два дні вдалося зібрати 205 250 грн.

“Це не просто цифра, а реальний шанс врятувати життя військовим, які потребують лікування”, кажуть організатори.

На гостей чекали смачний фуд-корт, кінопокази стрічок «Довбуш» та «Відпустка наосліп», розваги для дітей і тепла атмосфера єдності та підтримки.