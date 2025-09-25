В Івано-Франківську встановлюють вказівники з новими назвами вулиць

Це зроблять для того, щоб кращого орієнтування в місті.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Михайла Смушака.

Загалом планують встановити нові стійки з вказівниками на 13 перехрестях.

Також нагадують власникам та співвласникам житлових і нежитлових будинків, що аншлаги на своїх будівлях вони мають змінювати самостійно.