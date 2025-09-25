ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вказівники вулиць Петлюри та Ірини Фаріон.
В Івано-Франківську встановлюють вказівники з новими назвами вулиць

Автор: Уляна Роднюк
25/09/2025 10:52
Це зроблять для того, щоб кращого орієнтування в місті.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Михайла Смушака.

Загалом планують встановити нові стійки з вказівниками на 13 перехрестях.

Також нагадують власникам та співвласникам житлових і нежитлових будинків, що аншлаги на своїх будівлях вони мають змінювати самостійно.

«Для цього, наприклад, співвласники багатоквартирного будинку повинні звернутися до свого управителя або голови ОСББ; власники приватних будинків — зробити це самостійно. Аналогічно, такі роботи мають виконувати керівники підприємств, установ та організацій», — йдеться у дописі.

