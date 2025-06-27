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На Прикарпатті розшукують 39-річну жінку. ФОТО
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На Прикарпатті розшукують 39-річну жінку. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
27/06/2025 11:22
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Косівський районний відділ поліції розшукує 39-річну жінку, яка 24 червня вийшла з дому і по даний час її місце перебування невідоме.

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Зникла – Шіман Оксана Михайлівна, 1986 року народження, жителька Косова.

Прикмети розшукуваної:
худорлявої тілобудови, середнього зросту, волосся коротке, русявого кольору.

Була одягнена в білі шорти та чорну футболку.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників медіа, які зможуть допомогти встановити місцезнаходження Оксани Шіман або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати Косівський РВП ГУНП в Івано-Франківській області за телефоном: 380687245842.