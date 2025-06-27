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На Прикарпатті прокуратура повернула громаді ділянки площею 176 га

Автор: Оксана Марушкевич
27/06/2025 10:51
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Калуська окружна прокуратура забезпечила виконання рішення суду у справі про повернення земельних ділянок площею 176 га, вартістю 38 млн грн.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

“Встановлено, що одна із сільських рад передала в оренду суб’єкту господарювання чотири земельні ділянки на території Рожнятівської селищної ради. Орендар отримав ділянки у користування на 25 років. Однак, він порушував істотні умови договору та допустив заборгованість по сплаті орендної плати”, – йдеться у дописі.

Реагуючи на виявлені порушення, прокуратура довела протиправність таких дій у судовому порядку. Рішенням суду задоволено позов прокурорів про стягнення заборгованості за договорами оренди та повернення ділянок у комунальну власність.