На Прикарпатті прокуратура повернула громаді ділянки площею 176 га

Калуська окружна прокуратура забезпечила виконання рішення суду у справі про повернення земельних ділянок площею 176 га, вартістю 38 млн грн.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

“Встановлено, що одна із сільських рад передала в оренду суб’єкту господарювання чотири земельні ділянки на території Рожнятівської селищної ради. Орендар отримав ділянки у користування на 25 років. Однак, він порушував істотні умови договору та допустив заборгованість по сплаті орендної плати”, – йдеться у дописі.