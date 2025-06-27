Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо членства України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили підтримку України на її шляху до членства в ЄС.

Про це йшлося під час спільної пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі.

Антоніу Кошта наголосив, що стабільність України має ключове значення для всієї Європи. Він підкреслив, що ЄС прагне забезпечити справедливий і стійкий мир, підтримуючи водночас трансформаційні зміни в Україні, які є необхідними для її подальшого вступу до Євросоюзу.

«Попри надзвичайно важкі умови, українська влада демонструє вражаючу здатність до реформ. Настав момент посилити наші зусилля і активiзуватися на шляху до вступу України в Європейський Союз», — зазначив Кошта.

Глава Єврокомiсiї Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, висловила захоплення зусиллям України впроваджувати реформи навiть в умовах постійної російської агресії. Вона підкреслила, що Європейська комісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ.