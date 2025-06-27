Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо членства України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили підтримку України на її шляху до членства в ЄС.
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Про це йшлося під час спільної пресконференції за підсумками засідання Європейської Ради в Брюсселі.
Антоніу Кошта наголосив, що стабільність України має ключове значення для всієї Європи. Він підкреслив, що ЄС прагне забезпечити справедливий і стійкий мир, підтримуючи водночас трансформаційні зміни в Україні, які є необхідними для її подальшого вступу до Євросоюзу.
«Попри надзвичайно важкі умови, українська влада демонструє вражаючу здатність до реформ. Настав момент посилити наші зусилля і активiзуватися на шляху до вступу України в Європейський Союз», — зазначив Кошта.
Глава Єврокомiсiї Урсула фон дер Ляєн, своєю чергою, висловила захоплення зусиллям України впроваджувати реформи навiть в умовах постійної російської агресії. Вона підкреслила, що Європейська комісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ.
«Україна продовжує впроваджувати реформи навіть під обстрілами. Це доводить її відданість європейському курсу. Саме тому ми підтримуємо відкриття першого кластеру переговорів про вступ. Україна зробила свою частину роботи – тепер черга за нами. Вступ до ЄС має ґрунтуватися на досягненнях, а Україна заслуговує рухатись уперед», – заявила фон дер Ляєн.