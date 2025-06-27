Виявлено прикарпатців, які списували під час НМТ — їхні результати анульовано

Під час основної сесії НМТ-2025 в Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях шість учасників порушили процедуру тестування і втратили свої результати.

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Про це пише Правда ІФ з посиланням на Галка

Четверо використовували мобільні телефони, двоє спробували списати з паперових шпаргалок.

Система контролю під час НМТ працювала на декількох рівнях. Окрім традиційних металодетекторів, організатори вели відеоспостереження за всіма аудиторіями безпосередньо з приміщення ІФРЦОЯО. Спеціально навчений персонал стежив через монітори за понад 50 тимчасовими екзаменаційними центрами.

“Свідомий того, що забезпечити абсолютну чистоту процесу абсолютно нереально, але мінімізувати ризики можна. Тож ми робили все, щоб вони були мінімальними”, — пояснив заступник директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець.

Студентка (При)Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Аліна Солодовчук, яка другий рік виконує роль уповноваженої особи під час відеоспостереження, розповіла про свою роботу:

“Ми дивимося за учасниками і персоналом. Чи учасники не списують один в одного, чи немає у них шпаргалок чи телефонів”.

Прояви порушень помітні одразу — коли вступник багато крутиться, дивиться вниз або різко змінює позу при наближенні інструктора. Саме завдяки відеоспостереженню Аліна спіймала одного з порушників:

“Хлопчик виносив нотатку із завданнями. Побачила, що він щось скручує і запихає собі під рукав сорочки”.

Чотирьох порушників виявили інструктори безпосередньо в аудиторіях, ще двох — через систему відеоспостереження. Всі вони втратили шанс стати студентами цього року.