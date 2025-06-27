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Сьогодні у Калуші проведуть в останню дорогу Героя Петра Василіва
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Калуші проведуть в останню дорогу Героя Петра Василіва

Автор: Олег Мамчур
27/06/2025 09:21
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27 червня Калуська громада зустрічає Героя – солдата Петра Василіва, який загинув за волю та незалежність України.

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0 11:00 – виїзд траурної колони з Калуської ЦРЛ з тілом полеглого Захисника, пише Правда.

Маршрут траурного кортежу пролягатиме вулицями міста:

  • вул. Івано-Франківська;
  • вул.С.Бандери;
  • вул.Грушевського;
  • вул.Рубчака;
  • вул.Долинська;
  • с.Пійло;
  • с.Голинь (церква Покрови Пресвятої Богородиці).

Парастас о 12:00. Опісля кортеж попрямує до рідної хати Героя – вул. Вчительська, 22.

Чин похорону розпочнеться 28 червня об 11.00 у будинку, де проживав Захисник.

Поховають Героя Петра Василіва на кладовищі у рідному селі Голинь. Життя Героя обірвалося 7 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.