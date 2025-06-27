Сьогодні у Калуші проведуть в останню дорогу Героя Петра Василіва

27 червня Калуська громада зустрічає Героя – солдата Петра Василіва, який загинув за волю та незалежність України.

0 11:00 – виїзд траурної колони з Калуської ЦРЛ з тілом полеглого Захисника, пише Правда.

Маршрут траурного кортежу пролягатиме вулицями міста:

вул. Івано-Франківська;

вул.С.Бандери;

вул.Грушевського;

вул.Рубчака;

вул.Долинська;

с.Пійло;

с.Голинь (церква Покрови Пресвятої Богородиці).

Парастас о 12:00. Опісля кортеж попрямує до рідної хати Героя – вул. Вчительська, 22.

Чин похорону розпочнеться 28 червня об 11.00 у будинку, де проживав Захисник.

Поховають Героя Петра Василіва на кладовищі у рідному селі Голинь. Життя Героя обірвалося 7 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.