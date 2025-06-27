Сьогодні у Калуші проведуть в останню дорогу Героя Петра Василіва

27 червня Калуська громада зустрічає Героя – солдата Петра Василіва, який загинув за волю та незалежність України.
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0 11:00 – виїзд траурної колони з Калуської ЦРЛ з тілом полеглого Захисника, пише Правда.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме вулицями міста:
- вул. Івано-Франківська;
- вул.С.Бандери;
- вул.Грушевського;
- вул.Рубчака;
- вул.Долинська;
- с.Пійло;
- с.Голинь (церква Покрови Пресвятої Богородиці).
Парастас о 12:00. Опісля кортеж попрямує до рідної хати Героя – вул. Вчительська, 22.
Чин похорону розпочнеться 28 червня об 11.00 у будинку, де проживав Захисник.
Поховають Героя Петра Василіва на кладовищі у рідному селі Голинь. Життя Героя обірвалося 7 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.