На війні поліг калушанин Петро Василів

Підтверджено загибель на фронті мешканця Голиня солдата Петра Василіва, 1978 року народження.
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Про це повідомив голова громади Андрій Найда, пише Правда.
Петро Василів вірно і самовіддано служив старшим стрільцем оператором штурмового відділення штурмового взводу штурмової роти однієї із військових частин. Із 7 листопада 2024 року вважався зниклим безвісти.
У офіційному підтвердженні загибелі йдеться, що життя Героя обірвалося 7 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.