ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ДТП у Ямниці: вантажівка збила велосипедиста
Диван на коліщатках в темній вітальні

ДТП у Ямниці: вантажівка збила велосипедиста

Автор: Олег Мамчур
23/06/2025 15:07
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

23 червня о 11:43 до поліції надійшло повідомлення про ДТП у Ямницькій громаді. На місце оперативно виїхали поліцейські групи реагування патрульної поліції.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

На місці події поліцейські з’ясували, що водій вантажівки Вольво, 1992 року народження, житель Львова допустив наїзд на велосипедиста, 1999 року народження, місцевого мешканця, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Медики на місці оглянули чоловіка, він отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.

Водія вантажівки поліцейські перевірили на факт вживання алкоголю – тверезий. Поліцейські оформили матеріали ДТП та склали на водія адмінпротокол за ст.124 КУпАП