ДТП у Ямниці: вантажівка збила велосипедиста

23 червня о 11:43 до поліції надійшло повідомлення про ДТП у Ямницькій громаді. На місце оперативно виїхали поліцейські групи реагування патрульної поліції.
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На місці події поліцейські з’ясували, що водій вантажівки Вольво, 1992 року народження, житель Львова допустив наїзд на велосипедиста, 1999 року народження, місцевого мешканця, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.
Медики на місці оглянули чоловіка, він отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.
Водія вантажівки поліцейські перевірили на факт вживання алкоголю – тверезий. Поліцейські оформили матеріали ДТП та склали на водія адмінпротокол за ст.124 КУпАП