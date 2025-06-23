Скільки балів з НМТ цьогоріч потрібно набрати для вступу в університети Івано-Франківська

Університети Івано-Франківська встановили мінімальні бали НМТ від 130 до 180 для вступу на різні спеціальності

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З 1 липня 2025 року абітурієнти зможуть реєструвати електронні кабінети для подачі документів до українських університетів, при цьому прохідні бали НМТ для вступу до прикарпатських вишів варіюються від 130 балів на інженерні спеціальності до понад 180 балів на філологію та економіку.

Вступна кампанія до українських університетів розпочнеться 1 липня 2025 року, коли абітурієнти отримають можливість створювати власні електронні кабінети для подачі документів до закладів вищої освіти. Тривалість прийомної кампанії становитиме приблизно один місяць, протягом якого випускники зможуть обирати навчальні заклади та спеціальності відповідно до отриманих балів Національного мультипредметного тесту.

Мінімальні вступні бали, які встановлюють заклади вищої освіти для зарахування на контрактну та бюджетну форми навчання, щорічно зазнають змін залежно від декількох ключових факторів. Коливання прохідних балів визначається середнім балом усіх абітурієнтів, які обирають конкретну спеціальність, та кількістю державних місць, виділених для фінансування навчання за бюджетні кошти.

У місцевих закладах вищої освіти Івано-Франківська активно ведуться приготування до вступної кампанії, при цьому адміністрації університетів поки що орієнтуються на минулорічні рейтинги прохідних балів для формування власних вимог до абітурієнтів.

“Мінімальний бал з яким в нас були ну ми зараховували саме на бюджетну форму навчання це в районі 140 балів це в принципі на більшість наших інженерних спеціальностей десь в районі 130 це був бал е на контракт”, – повідомляють в університеті нафти і газу.

Найвищі вимоги до результатів Національного мультипредметного тесту встановлені для гуманітарних та економічних спеціальностей. Для вступу на філологію, економіку та менеджмент абітурієнтам необхідно набрати понад 180 балів, проте на ці напрями навчання виділяється лише 2-3 бюджетні місця, що проходять за широким конкурсом.

“Найвищий прохідний бал – це на філологію на економіку менеджмент це більше 180 балів але там 2-3 місяця проходять по широкому конкурсу”, – зазначають в ІФНТУНГ .

Івано-Франківський національний медичний університет встановив специфічні вимоги для вступу на медичні спеціальності. Для зарахування на більшість медичних програм абітурієнти повинні набрати щонайменше 150 балів за результатами Національного мультипредметного тесту.

“Основні медицина стоматологія педіатрія фармація – це ті спеціальності які вимагають мінімального вступу 150 балів”, – повідомляють представники медичного університету.

Водночас для спеціальностей фізична терапія та ерготерапія мінімальний вступний бал становить 130 балів, що робить ці напрями більш доступними для абітурієнтів з нижчими результатами тестування. Особи, які не набрали мінімальних 150 балів, можуть подавати документи саме на ці програми навчання.

“Фізичну терапію і ерготерапію мінімальний вступний бал є 130 якщо людина не набрала 150 балів вона цілком може подаватися саме на цю програму”, – зазначають в медичному університеті.

Для вступу на контрактну форму навчання в медичному університеті встановлено ще нижчі вимоги. Абітурієнти, які не досягли навіть 130 балів, можуть розраховувати на зарахування за власні кошти з мінімальною кількістю 100 балів за результатами тестування.

“Більше того якщо навіть не набрала 130 балів то на контрактну форму навчання може поступати з мінімальною кількістю 100 балів”, – додають представники закладу.

Аналіз результатів минулорічного Національного мультипредметного тесту показує значні відмінності у середніх балах з різних предметів. Лише з німецької мови середній бал абітурієнтів перевищив 150 балів, що свідчить про високий рівень підготовки з цього предмета. Натомість найнижчі результати випускники продемонстрували з математики, де середній бал становив 132,5 балів.

Результати цьогорічних випробувань Національного мультипредметного тесту вже доступні в особистих кабінетах абітурієнтів на офіційному сайті. Загальні підсумки проведення НМТ на Прикарпатті будуть оприлюднені у серпні після завершення вступної кампанії та підбиття остаточних статистичних даних.