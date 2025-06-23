Як на Івано-Франківщині оздоровлюються діти з прифронтових міст 

Івано-Франківщина приймає на відпочинок дітей із прифронтових міст. Днями в оздоровчий табір “Лімниця” заїхала чергова група юних відпочивальників із Мелітополя та Гуляйполя.

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Табір “Лімниця” приймає другу зміну відпочивальників. Ярослав Павленко з Мелітополя у 2022 році, після окупації рідного міста, разом із батьками переїхав до Запоріжжя. На цю поїздку хлопець дуже чекав, щоб хоч трохи забути про звуки вибухів і просто поганяти з однолітками м’яча, пишуть Версії.

Ярослав Павленко, учасник табору:

Мені дуже подобається. Ми граємо тут футбол, волейбол, баскетбол, як завжди. Але дуже подобається, що я не в Запоріжжі зараз – тут дуже спокійна атмосфера. Тому що там всюди літають “Шахеди” і все таке.

На оздоровлення в Прикарпаття приїхало аж тридцять юних мелітопольців. Всі прибули із Запоріжжя, яке нині регулярно зазнає російських атак.

Світлана Безп’ятчук, відповідальна за дітей Мелітопольської громади:

Діти дуже часто там чують і вибухи, і повітряні сирени, і навчаються у підвалах. Тому це найкращий для них варіант – відійти від цієї страшної буденності й відпочити, погратися, познайомитися з новими друзями. Я думаю, це найкраще, що може бути для дітей у наш час.

Програма в таборі насичена: ігри, змагання, майстер-класи, кінотеатр, поїздки на водоспади та в гори. Назар в “Лімниці” вже вдруге, і це дуже допомагає йому перезавантажитися.

Назар Моргуль, учасник табору:

Мені тут подобається, все дуже добре. Атмосфера тут, звичайно… Жарко, але все добре. Цікаво. Естафети всякі. Дуже добре.

Юлія Лазебна супроводжує групу малечі з Гуляйпільської міської громади. Каже: цей табір – унікальна можливість по-справжньому відчути дитинство.

Юлія Лазебна, відповідальна за дітей Гуляйпільської громади:

Їм потрібно змінити обстановку й психологічно відпочити. Для нас підготували багато екскурсій, вже ми завтра від’їжджаємо на “Скелі Довбуша”, де діти зможуть побачити. Заплановано екскурсію до дендропарку у місті Івано-Франківськ.

За таке літнє дозвілля для дітей громади особисто подякував франківцям міський голова Гуляйполя.

Сергій Ярмак, міський голова Гуляйпільської громади:

І зараз, враховуючи ту дружбу, яка є між франківцями й гуляйпільцями – наші дітки тепер оздоровляються на Франківщині. Чому франківці й гуляйпільці тепер як два рідні брати? Тому що хлопці з Івано-Франківська, ви знаєте всі, знаходяться в Гуляйполі, боронять наше Гуляйполе від кацапської орди.

Руслан Марцінків, Івано-Франківський міський голова:

Діти з Гуляйполя, які в переважній більшості живуть у Запоріжжі, де навіть якщо й навчаються, то в другу і третю зміну в підземних школах. Тому дуже важливо, щоб ці діти також пізнали літнє оздоровлення разом із нашими іванофранківцями.

Табір працюватиме до кінця серпня. За цей час тут планують оздоровити близько тисячі дітей з Донеччини, Запоріжжя, Чернігівщини, Сумщини та Івано-Франківська.