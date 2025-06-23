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Вистрілив у коня: поліція Прикарпаття шукає зловмисника
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Вистрілив у коня: поліція Прикарпаття шукає зловмисника. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
23/06/2025 13:40
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21 червня близько 20:12 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з лісових масивів поблизу села Зелена, що на Надвірнянщині, виявили мертвого коня з вогнепальним пораненням.

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На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що в період з 20 по 21 червня у лісовому масиві невідома особа здійснила постріл із гладкоствольної рушниці по коню, який був на пасовищі. Тварина загинула на місці.

За цим фактом розпочато перевірку. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи, причетної до правопорушення. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Поліція Прикарпаття нагадує: жорстоке поводження з тваринами — це злочин. У разі виявлення подібних випадків негайно повідомляйте на лінію 102.