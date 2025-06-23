На війні поліг прикарпатець Віталій Іванишин

24 червня 2025 року на Івано-Франківщині поховають військовослужбовця Віталія Іванишина, який загинув під час виконання бойового завдання у Курській області рф.

Про це на Facebook-сторінці повідомив голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський, пише Правда.

Віталій Іванишин народився 7 червня 1977 року. Боєць проживав у селі Підлісся. У війську він був на посаді старшого водія розвідувального взводу другого штурмового батальйону 425 окремого штурмового полку “Скала”.

23 червня о 14:20 траурний кортеж з тілом полеглого воїна їхатиме через село Підлісся зі сторони Старого Лисця по центральній вулиці до дому воїна у селі Підлісся.

Жителів громади просять вийти обабіч дороги з прапорами, аби віддати шану військовому Віталію Іванишину.

24 червня о 15:00 розпочнеться прощання з полеглим воїном.