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На війні поліг прикарпатець Віталій Іванишин
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг прикарпатець Віталій Іванишин

Автор: Олег Мамчур
23/06/2025 13:28
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24 червня 2025 року на Івано-Франківщині поховають військовослужбовця Віталія Іванишина, який загинув під час виконання бойового завдання у Курській області рф.

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Про це на Facebook-сторінці повідомив голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський, пише Правда.

Віталій Іванишин народився 7 червня 1977 року. Боєць проживав у селі Підлісся. У війську він був на посаді старшого водія розвідувального взводу другого штурмового батальйону 425 окремого штурмового полку “Скала”.

23 червня о 14:20 траурний кортеж з тілом полеглого воїна їхатиме через село Підлісся зі сторони Старого Лисця по центральній вулиці до дому воїна у селі Підлісся.

Жителів громади просять вийти обабіч дороги з прапорами, аби віддати шану військовому Віталію Іванишину.

24 червня о 15:00 розпочнеться прощання з полеглим воїном.