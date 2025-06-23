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В Івано-Франківську на вулиці Ірини Фаріон тимчасово обмежать рух транспорту

Автор: Оксана Марушкевич
23/06/2025 13:11
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23 червня 2025 року в Івано-Франківську тимчасово перекриють проїзд на вулиці Ірини Фаріон (колишня Гвардійська) з боку вулиці Симона Петлюри.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці державного міського підприємства “Івано-Франківськтеплокомуненерго”, пише Правда.іф

Вулицю перекриють з 12:00 до 16:00 через ремонтні роботи.

Проте буде відкритим заїзд на вулицю Ірини Фаріон з боку Сорохтея.