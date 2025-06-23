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З полону повернувся воїн Олександр Петраш із села Поплавники
Диван на коліщатках в темній вітальні

З полону повернувся воїн Олександр Петраш із села Поплавники

Автор: Олег Мамчур
23/06/2025 12:58
Азов
ДІМ РІА
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З полону повернувся Олександр Петраш із села Поплавники, що у Галицькій громаді.

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Про це повідомив голова громади Олег Кантор, пише Правда.

Минулого року рідні старшого солдата, головного сержанта-командира міномета І мінометного відділення мінометного взводу військової частини А7091, отримали сповіщення про те, що Олександр 29 травня 2024 року, під час штурмових дій противника біля населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області, при виконанні бойового завдання пов’язаного із захистом України зник безвісти.

Більше року Олександр перебував у російському полоні. Під час останнього обміну чоловік повернувся назад.