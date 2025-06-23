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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Надвірнянщині змінили час зустрічі “на щиті” воїна Ковалюка Дмитра

Автор: Оксана Марушкевич
23/06/2025 12:38
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Відбулись зміни в часі руху траурного кортежу загиблого воїна Ковалюка Дмитра.

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Повідомляє очільник Надвірнянської громади Зіновій Андрійович

– Орієнтовно: о 12:30 год проїде траурна процесія м. Івано-Франківськ, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л.Тарновиця, с. Назавизів.

-13:10 год м.Надвірна: вул, Шухевича, вул. Мазепи, майдан Шевченка, вул. Шевченка.

– 13:40 год с. Верхній Майдан.

“Просимо спільно вшанувати пам’ять загиблого Захисника живим коридором пам‘яті.

Засвітімо спільно свічку пам‘яті!” – зазначає мер.

Згідно розпорядження Надвірнянського міського голови на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні, тож громаду закликають до скасування проведення всіх масових заходів на території громади.