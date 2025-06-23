Поліція Прикарпаття повідомила деталі ДТП, у яких одна особа загинула, а двоє – отримали травми

Дорожньо-транспортні пригоди сталися в Угринівській територіальній громаді та в місті Калуші. Поліція встановлює обставини та причини автопригод.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

22 червня о 16:08 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Калуському шосе в селі Угринів. На місці події поліцейські з’ясували, що неповнолітній 2009 р.н., мешканець Івано-Франківського району, керуючи мотоциклом «Yamaha», під час обгону вчинив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Golf». Іномаркою керував водій 2002 р.н., Автомобіль рухався попереду та здійснював поворот ліворуч. Водія перевірено на стан сп’яніння – тверезий.

Унаслідок ДТП загинула пасажирка мотоцикла 2007 р.н., мешканка Івано-Франківська. Водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. У медичному закладі у нього відібрано кров для перевірки на стан сп’яніння.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Ще одна автопригода сталася в місті Калуш. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 22 червня близько 19:50. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Попередньо встановлено, що 24-річний мешканець Калуша, керуючи автомобілем марки «Audi» та виїжджаючи з міста, скоїв наїзд на 12-річного велосипедиста – місцевого жителя. Попередньо, неповнолітній учасник дорожнього руху, перетинаючи перехрестя, не надав перевагу в русі, внаслідок чого сталося зіткнення.

Водія перевірено на стан алкогольного сп’яніння – тверезий.

Унаслідок автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає всіх учасників дорожнього руху до неухильного дотримання правил дорожнього руху. Нагадуємо водіям про необхідність знижувати швидкість у населених пунктах, бути особливо уважними під час поворотів та обгонів, а також враховувати дорожню обстановку. Батьків просимо подбати про безпеку своїх дітей: наголошуйте їм на правилах поведінки на дорозі, особливо при пересуванні на велосипедах і мототранспорті.