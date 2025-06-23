Кількість загиблих внаслідок нічного російського удару по Київщині зросла до 6 людей. ФОТО. ВІДЕО

У ніч на 23 червня під масованим обстрілом ракетами та дронами ворога перебували житлові райони, лікарні, спортивна інфраструктура.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про ліквідацію наслідків нічної російської атаки по Києву та області, пише Правда.іф

Київ. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

Найтяжчі наслідки — в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз 4 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім надається медична та психологічна допомога.

Розбір завалів триває. За наявною інформацією, під руїнами ще є люди.

Київська область. Біла Церква.

Постраждала житлова та медична інфраструктура. 1 людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстріл 2 рятувальників отримали травми.

Екстрені служби на місцях з перших хвилин трагедії. Організована робота рятувальних штабів. Залучена необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази.

Росія знову продемонструвала, що для неї не існує поняття цивільний об’єкт. А для нас немає більшої цінності, ніж життя кожного українця.