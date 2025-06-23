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Рятувальники працюють біля будівлі в зеленій зоні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Кількість загиблих внаслідок нічного російського удару по Київщині зросла до 6 людей. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
23/06/2025 11:55
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У ніч на 23 червня під масованим обстрілом ракетами та дронами ворога перебували житлові райони, лікарні, спортивна інфраструктура.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про ліквідацію наслідків нічної російської атаки по Києву та області, пише Правда.іф

Київ. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

Найтяжчі наслідки — в Шевченківському. Зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки. Станом на зараз 4 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім надається медична та психологічна допомога.

Розбір завалів триває. За наявною інформацією, під руїнами ще є люди.

Київська область. Біла Церква.

Постраждала житлова та медична інфраструктура. 1 людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстріл 2 рятувальників отримали травми.

Екстрені служби на місцях з перших хвилин трагедії. Організована робота рятувальних штабів. Залучена необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази.

Росія знову продемонструвала, що для неї не існує поняття цивільний об’єкт. А для нас немає більшої цінності, ніж життя кожного українця.

Рятувальники допомагають жінці після надзвичайної ситуації
Рятувальники обстежують руїни зруйнованого будинку.
Рятувальники працюють на місці завалу
Рятувальники з собаками біля пошкоджених автомобілів
Рятувальники працюють серед руїн будівлі після аварії.
Рятувальники працюють біля зруйнованої будівлі
Рятувальники працюють бензопилами біля пошкодженого паркану.
Екскаватор розбирає завали біля зруйнованого будинку.
Пожежники оглядають зруйнований автомобіль у Києві.
Люди обговорюють план дій з рятувальниками
Пошукові собаки на завданні з рятувальниками Києва.
Рятувальники розбирають завали зруйнованої будівлі, Київ.
Пожежники працюють із поваленим деревом після бурі.
Пожежник тримає кота на підйомнику
Пожежник на підйомнику біля вікна будинку