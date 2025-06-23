На Прикарпатті поліцейські викрили схему збуту наркодилерки

32-річна мешканка Калуша налагодила канал постачання та збуту наркотиків і психотропів на території Прикарпаття та інших областей України. Оперативники задокументували 11 фактів збуту небезпечних речовин. За вчинене підозрюваній загрожує максимальне покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

“Впродовж шести місяців 2025 року оперативники спільно зі слідчими Калуського районного відділу поліції проводили комплекс заходів, збирали необхідну доказову базу та документували злочинну діяльність наркозбувачки. В ході слідства встановлено, що зловмисниця отримувала гуртові партії наркотовару через поштові сервіси. Товар «дилерка» зберігала та фасувала за місцем проживання. Надалі, через Телеграм-канали розсилала замовлення потенційним «клієнтам» на території Івано-Франківщини та сусідніх областей, за допомогою сервісу поштових відправлень”, – йдеться у дописі.

Розрахунок за незаконні послуги вона отримувала на банківську картку.

Зловмисницю оперативники затримали під час отримання чергової партії товару на пошті. При перевірці вмісту посилки, поліцейські виявили близько 100 грамів «марихуани».

За місцем проживання та в транспортному засобі наркодилерки поліцейські провели санкціоновані обшуки, де вилучено наркотичні засоби, банківські картки та інші речові докази.

Все вилучене скеровано на проведення відповідних експертних досліджень.

Фігурантці слідчі Калуського відділу поліції повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Поліцейські наразі проводять заходи щодо встановлення злочинних зв’язків підозрюваної, можливих спільників та інших каналів придбання та розповсюдження наркотичних засобів.