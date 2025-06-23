Сьогодні на Івано-Франківщині зустрічають полеглого воїна Юрнюка Юрія

Сьогодні, 23 червня, Білоберізька громада зустрічає скорботний кортеж із тілом полеглого Героя – Юрія Юрнюка, жителя села Гринява.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.
О 11:15 годині – кортеж з тілом загиблого Воїна вирушить з Кривопільського перевалу.
О 12 годині – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина.
Далі скорботний кортеж з тілом Героя вирушить до села Гринява.
“Прохання до жителів громади зустріти траурний кортеж з тілом Юрія Юрнюка з національною символікою, лампадками та квітами.
Разом схилимо голови та подякуємо за його відданість, сміливість і жертовність. Його ім’я назавжди залишиться в наших серцях.
Слава Герою! Слава Україні!” – йдеться у дописі