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Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Івано-Франківщині зустрічають полеглого воїна Юрнюка Юрія

Автор: Оксана Марушкевич
23/06/2025 10:54
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Сьогодні, 23 червня, Білоберізька громада зустрічає скорботний кортеж із тілом полеглого Героя – Юрія Юрнюка, жителя села Гринява.

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Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.

О 11:15 годині – кортеж з тілом загиблого Воїна вирушить з Кривопільського перевалу.

О 12 годині – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина.

Далі скорботний кортеж з тілом Героя вирушить до села Гринява.

“Прохання до жителів громади зустріти траурний кортеж з тілом Юрія Юрнюка з національною символікою, лампадками та квітами.

Разом схилимо голови та подякуємо за його відданість, сміливість і жертовність. Його ім’я назавжди залишиться в наших серцях.

Слава Герою! Слава Україні!” – йдеться у дописі