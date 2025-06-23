Івано-Франківська громада сьогодні зустрічає “на щиті” полеглого захисника Жагу Володимира

У понеділок, 23 червня 2025 року, о 10 годині виїзд траурного кортежу з вул. Ребета та проїзд вулицями міста в напрямку села Угринів.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Пише Правда.іф з посиланням на КП “Електроавтотранс” ІФ

Далі рух кортежу по вул. Галиць і Незалежності Угринівської громади (попри Угринівський ліцей та Угринівську дитячу школу мистецтв).

Панахида відбудеться сьогодні, у понеділок 23.06.2025.року, о 20.00 год. за адресою: вул. Солов’їна, 5, с. Угринів.

Похорон – у вівторок 24 червня 2025 року, о 12.00 год. за адресою: вул. Солов’їна, 5, с. Угринів.

Непоправна втрата в колективі КП “Електроавтотранс” ІФ та Угринівській громаді. Віддав життя за Україну військовослужбовець, старший водій, солдат ЖАГА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ (30.07.1977 – 14.05.2023).

Загинув під час виконання бойового завдання біля н.п. Бахмут на Донеччині.

“Понад два роки вважався зниклим безвісти. Понад два роки сім’я жила чеканням, надією, вірою та сподіваннями. Болісна звістка про втрату прийшла з результатом молекулярно-генетичної експертизи 18 червня 2025 року, яка підтвердила загибель захисника Володимира.

Володимир Жага з листопада 2017 року працював заступником начальника служби на КП “ЕлектроАвтоТранс” до 13.02.2023 р., коли був призваний Івано- Франківським РТЦК та СП для захисту України від ворожої росії”, – йдеться у дописі.