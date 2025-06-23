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Порятунок людини рятувальниками на природі
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Тлумаччині на ґрунтовій дорозі травмувався мотоцикліст

Автор: Оксана Марушкевич
23/06/2025 10:18
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В селі Олеша на Івано-Франківщині рятувальники надали допомогу травмованому мотоциклісту.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“Вчора, 22 червня, о 16:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що під час руху по маршруті ґрунтовою дорогою до «Олешівського Тризубу» в селі Олешів, Тлумацької ТГ, Івано-Франківського району, мотоцикліст травмував нижню кінцівку, потрібна допомога рятувальників по транспортуванню до карети швидкої медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Тлумацькі рятувальники прибули до місця виклику та транспортували постраждалого до автомобіля ЕМД.

Рятувальники допомагають травмованому чоловіку на полі.
Люди на пагорбі у траві, небо хмарне.