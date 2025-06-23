На Тлумаччині на ґрунтовій дорозі травмувався мотоцикліст

В селі Олеша на Івано-Франківщині рятувальники надали допомогу травмованому мотоциклісту.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“Вчора, 22 червня, о 16:22 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що під час руху по маршруті ґрунтовою дорогою до «Олешівського Тризубу» в селі Олешів, Тлумацької ТГ, Івано-Франківського району, мотоцикліст травмував нижню кінцівку, потрібна допомога рятувальників по транспортуванню до карети швидкої медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.