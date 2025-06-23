Під час комендантської години патрульні зупнили прикарпатця із підробленими документами водія

У селі Одаї Івано-Франківської області патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ, який рухався під час дії комендантської години.

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За кермом автомобіля перебував 27-річний водій.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Під час перевірки документів чоловік пред’явив посвідчення водія, яке мало ознаки підробки. Як з’ясували патрульні, документ не значиться в базі Національної поліції України.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин.

Поліція наголошує: використання завідомо підроблених документів тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 358 Кримінального кодексу України.