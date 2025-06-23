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Погода на Івано-Франківщині 23 червня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода на Івано-Франківщині 23 червня

Автор: Олег Мамчур
23/06/2025 09:18
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23 червня 2025 року в Івано-Франківській області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську — 28-30° тепла. По області вночі прогнозують 26-31° тепла. У високогір’ї Карпат — 19-24° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, місцями пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.