Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
23 червня – 75 років виповнюється Івану Блонському (1950), доктору фізико-математичних наук, професору, члену НАНУ, уродженцю с. Серафинці Городенківського району (нині Городенківської міської територіальної громади Коломийського району);
– 65 років виповнюється Надії Брояко (1960), бандуристці, музикознавиці, кандидатці мистецтвознавства, родом із м. Рогатина (нині адміністративний центр Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.