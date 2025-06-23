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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
23/06/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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23 червня – 75 років виповнюється Івану Блонському (1950),  доктору фізико-математичних наук, професору, члену НАНУ, уродженцю с. Серафинці Городенківського району (нині Городенківської міської територіальної громади Коломийського району);

– 65 років виповнюється Надії Брояко (1960), бандуристці, музикознавиці, кандидатці мистецтвознавства, родом із м. Рогатина (нині адміністративний центр Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.