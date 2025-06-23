Сьогодні на Надвірнянщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Дмитра Ковалюка

У понеділок 23 червня, на рідну Надвірнянщину востаннє повернеться скорботний кортеж із тілом мужнього героя Дмитра Ковалюка, який загинув від рук московитських окупантів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову Надвірнянської міської територіальної громади Зіновія Андрійовича.

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Нагадаємо, що На Запорізькому напрямку загинув прикарпатець Дмитро Ковалюк

Полеглому героєві був 31-рік

Дорога жалобна громадо! Сьогодні, 23 червня 2025 року, додому востаннє повертається Герой України, Ковалюк Дмитро Васильович 10.10.1993 р.н. житель с. Верхній Майдан Надвірнянської територіальної громади, написав мер.

Маршрут та графік скорботного кортежу:

– Орієнтовно: о 12:15 год проїде траурна процесія м. Івано-Франківськ, с. Цуцилів, с. Перерісль, с. Л.Тарновиця, с. Назавизів.

-12:45 год м.Надвірна: вул, Шухевича, вул. Мазепи, майдан Шевченка, вул. Шевченка.

– 13:15 с. Верхній Майдан.

Просимо спільно вшанувати пам’ять загиблого Захисника живим коридором пам‘яті. Засвітімо спільно свічку пам‘яті!

Громадо згідно розпорядження Надвірнянського міського голови на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні, тож закликаємо щодо скасування проведення всіх масових заходів на території громади.

Герої не вмирають! Вони навіки в наших серцях!