Окупанти вдарили ракетою по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені

У неділю 22 червня, окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України під час проведення занять із військовослужбовцями.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Сухопутні війська.
Завдяки оперативним заходам безпеки та своєчасному спрацюванню сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Є загиблі та поранені. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.
Командування Сухопутних військ створило спеціальну комісію для детального розслідування обставин події. На місці працюють правоохоронні органи.