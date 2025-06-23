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Окупанти вдарили ракетою по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені
Диван на коліщатках в темній вітальні

Окупанти вдарили ракетою по полігону ЗСУ: є загиблі та поранені

Автор: Ігор Василик
23/06/2025 08:32
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У неділю 22 червня, окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України під час проведення занять із військовослужбовцями.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Сухопутні війська.

Завдяки оперативним заходам безпеки та своєчасному спрацюванню сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Є загиблі та поранені. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Командування Сухопутних військ створило спеціальну комісію для детального розслідування обставин події. На місці працюють правоохоронні органи.

Попередньо відомо про 3-х загиблих та 11 поранених.