Франківка Людмила Лузан знову стала чемпіонкою Європи в каное-одиночці

Олімпійська призерка Людмила Лузан з Івано-Франківська виборола золоту нагороду на чемпіонаті Європи-2025 в каное-одиночці на дистанції 500 метрів, про це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Суспільне.

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Цьогорічний розіграш континентальної першості проходить 19-22 червня у чеському Рачице. В останній день змагань на чемпіонаті Європи в каное-одиночці на дистанції 500 метрів виступила Людмила Лузан. Українка змагалась з іншими титулованими веслувальницями, зокрема срібною призеркою чемпіонату світу-2021 у каное-четвірці на 500 м Рекою Опавскі.

У підсумку найближчою переслідувачкою Лузан у каное-одиночці на дистанції 500 м і стала Опавскі. На старті заїзду Лузан вирвалась уперед та не відпустила лідерство — фінішувала за 2:06.807 хвилини, здобувши золото. На фініші перевага над представницею Угорщини склала 1.986 секунду. Топ-3 замкнула іспанка Марія Корбера, яка завершила заїзд за 2:11.004 хвилини.

Євро-2025. Жінки. Каное-одиночка, 500 м

Людмила Лузан (Україна) — 2:06.807 хвилини Река Опавскі (Угорщина) — 2:08.793 Марія Корбера (Іспанія) — 2:11.004

Таким чином Людмила Лузан принесла Україні перше золото чемпіонату Європи-2025 з веслування на байдарках та каное.

Загалом же у доробку українки на цьогорічний континентальній першості ще три нагороди — усі срібні. Лузан посіла друге місце в одиночному заїзді на 200 м, а також у парі з Іриною Федорів здобула срібло у каное-двійках на дистанціях 200 м та 500 м.

Нагадаємо, що Франківчанка Людмила Лузан разом із напарницею здобула срібло чемпіонату Європи

Для Людмили Лузан золото чемпіонату Європи-2025 стало четвертим у кар’єрі, зокрема другим у каное-одиночках. Вперше українка стала чемпіонкою Європи у запливі каное-одиночок 2021 року.

Нагадаємо, Людмила Лузан – дворазова срібна медалістка Олімпійських ігор у веслуванні на каное-двійках: нагороди завоювала у Токіо-2020 та Парижі-2024. На Олімпіаді-2020 також здобула бронзу в каное-одиночці.