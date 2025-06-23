Сьогодні до Франківської громади прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого нацгвардійця Володимира Ратича

Завтра, 24 червня 2025 року, в селі Радча Івано-Франківської територіальної громади відбудеться похорон полеглого захисника Володимира Ратича.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це у Facebook повідомила староста села Радча Ярослава Ярчук, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Загиблий Герой Володимир Ратич народився 31 грудня 1984 року у селі Верхнє Синьовидне Сколівської громади на Львівщині.

У серпні минулого року, його мобілізували до лав НГУ. Полеглий герой служив розвідником-навідником у 50-му полку імені полковника Семена Височана.

Володимир Ратич загинув 19 червня 2025 року від вогнепальних уламкових поранень внаслідок влучення дрона армії РФ.

Траурний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Радчу 23 червня о 10:00 годині.

Панахида за загиблим відбудеться о 20:00 годині годині 23 червня.

Чин похорону розпочнеться 24 червня о 12:00 годині.