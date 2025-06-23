На Запорізькому напрямку загинув прикарпатець Дмитро Ковалюк

Про ще одну жахливу звістку для Надвірнянської територіальної громади повідомив її очільник Зіновій Андрійович, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на офіційну сторінку голови громади.

Скорботна звістка крає серце – наш земляк Ковалюк Дмитро Васильович житель с. Верхній Майдан у вічному строю… Знову великий біль і смуток прийшли у нашу громаду… З глибоким жалем у серці повідомляємо, що Надвірнянська громада втратила ще одного відданого Захисника України, написав Андрійович.

Жорстока війна забирає кращих 19 червня 2025 р. солдат Ковалюк Дмитро віддав життя за Україну в районі населеного пункту Степове Запорізької області.

Відважний боєць мужньо захищав цілісність України. І понад усе бажав миру та найшвидшого повернення додому, до своїх рідних. Та не судилось… Герой віддав власне життя за нас з вами, за наш спокій та незалежність. Дмитро був прикладом мужності, патріотизму, відданості, героїзму для всіх поколінь. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям Захисника. Сумуємо разом з вами.

Схиляємо голови перед пам’яттю Дмитра.

Громадо згідно розпорядження Надвірнянського міського голови на період приїзду траурного кортежу до похоронної церемонії на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні, тож закликаємо щодо скасування проведення всіх масових заходів на території громади.

Світла та вічна пам’ять Герою!