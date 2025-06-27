У Франківську можуть з’явитися ще два ресторани McDonald’s

26 червня міський голова Руслан Марцінків повідомив у прямому ефірі про можливість відкриття ще двох McDonald’s в Івано-Франківську.

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Про це своїх читачів інформує Правда з посиланням на Галку.

“Скоріше за все, він буде у районі Калинової Слободи. Але чи це буде McDonald’s, чи, наприклад, реберня – це приватний бізнес, і він розвивається відповідно до своїх напрямків. Добре, що відкриваються нові заклади”, – зазначив міський голова.

За словами Руслана Марцінківа, інший заклад McDonald’s можуть збудувати ближче до центру міста.

Він наголосив, що влада міста участі у перемовинах не бере, і не має впливу на McDonald’s – це відносини бренду та власників комерційних приміщень.