Як адаптивний спорт допомагає у відновленні після поранень: поліцейські Франківщини взяли участь в освітньому воркшопі ФОТО

В Івано-Франківську відбувся освітній воркшоп, присвячений адаптивним видам спорту. До участі долучилися ветерани та ветеранки, які мужньо захищали Україну.

Захід організували ветеранський відділ Центру ініціатив «Повернись живим» та простір «Ветераницивільні ПЕТРОС». До заходу також долучилися поліцейські відділу організації соціальної роботи Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в області, передає Правда ІФ з покликанням на поліцію Франківщини

Головними спікерами події стали Олександр Зірка – ветеран, радник начальника ГУНП з питань ветеранської політики, менеджер спортивного напрямку простору «Ветераницивільні ПЕТРОС» та Юрій Гапончук – ветеран Національної гвардії України, начальник Управління із супроводу ветеранів війни та демобілізованих військовослужбовців Івано-Франківської міської ради.

Під час лекційної частини вони розповіли про адаптивний спорт і його роль у фізичному та психологічному відновленні військовослужбовців після поранень.

Після теоретичної частини учасники змогли спробувати себе в різних адаптивних видах спорту — зокрема, у стрільбі з лука, боча та баскетболі на візках.

«Цей захід розрахований на ветеранів та ветеранок, які хочуть спробувати адаптивні види спорту та просто у дружній атмосфері провести час. Я вірю, що воркшоп дасть змогу учасникам швидше відновитися, знайти підтримку серед однодумців, відчути сили та нові можливості», – каже Олександр Зірка.