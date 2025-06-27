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Якою буде погода на Прикарпатті 27 червня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 27 червня

Автор: Петро Якимчук
27/06/2025 07:49
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Прогноз погоди на 27 червня 2025 року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

По Івано-Франківську та області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень помірний короткочасний дощ, грози, град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

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Температура повітря по місту: вночі 14-16°, вдень 26-28°. По області: вночі 12-17°, вдень 23-28°. У високогір’ї Карпат: вночі 10-15°, вдень 17-22°.