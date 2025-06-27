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За минулу добу ЗСУ знищили близько тисячі російських окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу ЗСУ знищили близько тисячі російських окупантів

Автор: Петро Якимчук
27/06/2025 07:22
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Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.25, передає правда ІФ

  • особового складу / personnel – близько / about 1016720 (+970) осіб / persons
  • танків / tanks – 10969 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22896 (+4) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 29630 (+13) од
  • РСЗВ / MLRS – 1425 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) од
  • літаків / aircraft – 416 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 42240 (+87)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3388 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 53284 (+89) од
  • спеціальна техніка / special equipment – 3921 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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Втрати противника 24.02.22-27.06.25, дані Генштабу