За минулу добу ЗСУ знищили близько тисячі російських окупантів

Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.25, передає правда ІФ
- особового складу / personnel – близько / about 1016720 (+970) осіб / persons
- танків / tanks – 10969 (+1) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22896 (+4) од
- артилерійських систем / artillery systems – 29630 (+13) од
- РСЗВ / MLRS – 1425 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) од
- літаків / aircraft – 416 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 42240 (+87)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3388 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 53284 (+89) од
- спеціальна техніка / special equipment – 3921 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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