На Прикарпатті стартувала благодійна акція “Миколай іде до сиріт”

На Івано-Франківщині розпочалася щорічна благодійна акція “Миколай іде до сиріт”, яку вже 26-й рік поспіль організовує Мальтійська служба допомоги. Її мета — здійснити мрії дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Як і щороку, волонтери збирають листи від вихованців дитячих будинків, шкіл-інтернатів та дітей військовослужбовців, а далі шукають благодійників, готових виконати дитячі побажання.

Мальтійці вже отримали понад півтори тисячі дитячих листів

“Зазвичай діти просять найнеобхідніше — теплий одяг, взуття, засоби гігієни чи шкільне приладдя. Вже два роки поспіль у листах часто зустрічається ще одне бажання — мир для України”, — кажуть організатори акції.

На сьогодні мальтійці вже отримали понад півтори тисячі дитячих листів, і їхня кількість постійно зростає. Волонтери очікують, що цього року допомоги потребуватимуть понад дві тисячі дітей.

“Діткам із геріатричних будинків готуємо набори з фруктів, солодощів і гігієнічних засобів, а для вихованців шкіл-інтернатів і дітей воїнів — індивідуальні подарунки згідно з листами”, — розповіла Наталя Петрунів, волонтерка у Мальтійській службі допомоги.

Долучитися до акції може кожен

Ті, хто не має змоги обрати конкретний лист, можуть передати теплий сезонний одяг, іграшки, книги чи шкільне приладдя.

Отримати дитячого листа або передати подарунок можна в офісі Мальтійської служби допомоги в Івано-Франківську.