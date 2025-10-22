“Розпочнинають укладання верхнього шару покриття”: у Франківську перевірили хід робіт на мості до Пасічної

Під час традиційної вівторкової інспекції міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оглянув хід робіт на мості через річку Бистрицю Солотвинську, який з’єднає мікрорайон Пасічна з вулицею Надрічною.

Роботи на об’єкті тривають активно

За словами мера, наразі вже залито основний шар асфальту та встановлено бордюри з боку вулиці Надрічної. Найближчим часом підрядники розпочнуть укладання верхнього шару покриття.

З боку вулиці Хіміків продовжуються підготовчі роботи — фахівці формують основу під асфальтування.

"На Пасічнянському мості робота йде повним ходом. Тут вже з боку Надрічної залили основний шар асфальту та поставили бордюри. Згодом приступлять до залиття верхнього шару асфальту. А з боку вулиці Хіміків вже плавно переходять до етапу щебеніння, після чого буде асфальтування на заїзді", – зазначив Руслан Марцінків.

Міст на Пасічну — один із наймасштабніших інфраструктурних проєктів Івано-Франківська, реалізація якого має суттєво покращити транспортне сполучення між частинами міста.